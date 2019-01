Governo do Estado entrega 156 novos veículos para a Polícia Militar nesta sexta

O Governo do Ceará realiza, nesta sexta-feira (25), a entrega de mais de uma centena de veículos para a Polícia Militar do Estado do Ceará. A solenidade ocorre a partir das 8 horas, com a presença do governador Camilo Santana e da cúpula da segurança pública cearense, no Quartel do Comando Geral da PMCE, no Bairro de Fátima.

Serão carros e motos que servirão para ampliar a atuação do policiamento ostensivo em todo o Estado. Desde 2015, o Governo do Ceará reforçou a frota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em mais de 2 mil veículos.

Serviço

Entrega de 156 novos veículos para a PMCE

Data: 25/1/2019 (sexta-feira)

Hora: 8 horas

Local: Quartel do Comando Geral da PMCE (Av. Aguanambi, 2280 – Bairro de Fátima).

