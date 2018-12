Governo do Estado entrega brinquedopraça em Saboeiro

O Governo do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e do Gabinete da Primeira-Dama, inaugura brinquedopraça no município de Saboeiro, na região Centro Sul, nesta segunda-feira (10).

Esses espaços integram o pilar Tempo de Brincar, do Programa Mais Infância Ceará, iniciativa da primeira-dama Onélia Santana.

As brinquedopraças, voltadas para crianças de dois a 12 anos, são cercadas, com áreas de aproximadamente 230 m², piso anti-impacto e oito brinquedos como playground, gira-gira, escalada, balanço duplo, casinha de boneca, cavalinho e gangorras. O investimento no equipamento é da ordem de R$180.000,00. A contrapartida do município é manter a praça em bom estado de uso e de conservação.

Com foco nos benefícios dos jogos infantis para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, o Governo do Ceará já entregou outras 60 brinquedopraças em mais de 50 municípios.

O Programa Mais Infância Ceará tem como foco a promoção do desenvolvimento infantil.

Serviço

Inauguração da brinquedopraça em Saboeiro

Data: 10 de dezembro (segunda-feira)

Horário: 18 horas

Local: Praça Mozart Claro dos Santos – Rua Maria Dolores Leal, s/n, Bairro São José

Confira se há uma brinquedopraça no seu município: