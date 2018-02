Governo do Estado inaugura Centro de Educação Infantil em Granja nesta segunda-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), entrega, nesta segunda-feira (5), um novo Centro de Educação Infatil (CEI) aos cidadãos do município de Granja. A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, e a secretária-executiva da STDS, Luciene Rolim, participarão da inauguração.

Construído através do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares II), o equipamento recebeu investimento total de R$ 503.507,15, sendo R$ 313.013,80 provenientes do Estado e R$ 190.493,35 da Prefeitura Municipal. Na última semana, o Governo do Estado inaugurou, na comunidade de Parapuí, em Santana do Acaraú, o CEI Yolanda Queiroz.

Na última quarta-feira (31), Onélia participou da entrega do CEI em Santana do Acaraú. Desde 2015, sete CEIs foram entregues pela STDS nos municípios de Santana do Cariri, Morrinhos, Quixelô, Arneiroz, Jijoca de Jericoacoara, Assaré e Santana do Acaraú.

Primeira Infância

O novo CEI oferecerá condições adequadas para a promoção da educação infantil de qualidade para até 100 crianças, de 2 a 5 anos, através de um conjunto de ações nas áreas de estimulação, educação, alimentação, além do apoio e acompanhamento às famílias.

Município com elevado índice de vulnerabilidade social, Granja foi contemplado para receber o CEI a partir de demanda da própria comunidade do Município. Em parceria com a STDS, através do Proares II, representantes do poder público e sociedade civil, elaboraram um Plano Participativo Municipal (PPM) para definir qual equipamento seria construído.

Sobre o Proares

O Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares II) financia a construção de unidades sociais e disponibiliza àquelas já existentes equipamentos e material permanente. O programa também promove a qualificação dos técnicos prestadores e monitora as ações de serviços nas novas unidades. Os recursos do Proares II totalizam US$ 64,2 milhões, financiados pelo Governo do Estado, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação do programa.

Desse montante, US$ 45 milhões são oriundos do BID e outros US$ 19,2 milhões de contrapartidas Estadual e Municipal. Entre as obras construídas estão Centros de Educação Infantil, Polos de Convivência Social, Quadras Poliesportivas, Centros de Esporte, Centros de Referência da Assistência Social, Bibliotecas, Pistas de Skate e Bicicross.

Com informações do Governo do Estado