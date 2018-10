Governo do Estado inaugura mais três brinquedopraças no Cariri

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e do Gabinete da Primeira-Dama, inaugura, esta semana, mais três brinquedopraças no Cariri. Os equipamentos integram o pilar Tempo de Brincar, do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama Onélia Santana que, ao lado da secretária-executiva da STDS, Luciene Rolim, entrega o novo espaço de lazer aos cidadãos de Mauriti, nesta quinta-feira (25). Já na sexta-feira (26), o titular da Pasta, Francisco Ibiapina, e a primeira-dama inauguram as brinquedopraças de Assaré e de Farias Brito.

Voltadas para crianças de dois a 12 anos, as brinquedopraças são estruturas cercadas, com áreas de aproximadamente 250m², compostas por piso anti-impacto e oito brinquedos. O investimento em cada equipamento é de cerca de R$ 180.000,00. A ação foca nos benefícios dos jogos infantis para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças e reforça o convívio familiar e comunitário dos pequenos. A contrapartida do município é a manutenção da praça em bom estado de uso e conservação.

Até o momento, o Governo do Ceará já realizou a entrega de 52 equipamentos nos municípios de Alto Santo, Aracati, Araripe, Banabuiú, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Chorozinho, Coreaú, Crato, Granjeiro, Guaramiranga, Ibiapina, Ibicuitinga, Independência, Ipueiras, Iracema, Irauçuba, Itaitinga, Itatira, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Missão Velha, Milagres, Mombaça, Moraújo, Morrinhos, Nova Olinda, Nova Russas, Ocara, Orós, Paraipaba, Porteiras, Quixadá, Reriutaba, Russas, Santana do Cariri, Tamboril, Tarrafas, Ubajara, Várzea Alegre, duas em Redenção, duas Baturité.e duas em Fortaleza.

Serviço 25 de outubro (quinta-feira) Mauriti Horário: 18 horas Local: Praça Maria da Glória Dantas de Caldas Rufino – Rua 02, s/n, Bela Vista 26 de outubro (sexta-feira) Assaré Horário: 16 horas Local: Praça do Centro Social – Rua José Euclides Onofre com Rua José Onofre de Sousa Farias Brito Horário: 18 horas Local: Praça Menino Jesus de Praga – Rua Maria Carmelita Leite, s/n

Com informações ASCOM Governo do Estado