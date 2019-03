O governador Camilo Santana sinalizou a elaboração de um pacote de recuperação de estradas do Ceará que sofreram consequências das fortes chuvas no Estado neste ano.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 25 emissoras do Interior do Estado), Carlos Alberto traz mais informações. Confira no anexo abaixo: