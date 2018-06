Governo e Prefeitura autorizam obras de requalificação do Polo de Lazer do Conjunto Ceará

Nesta terça-feira (12), às 18h, mais uma ação conjunta entre Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza será anunciada para levar melhorias para a população da capital cearense. O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio assinam ordem de serviço para requalificação do Polo de Lazer do Conjunto Ceará. O espaço vai ganhar campinho, quadra poliesportiva, quadra de areia para vôlei, academia, parquinho, pista de skate, anfiteatro, quiosques e cachorródromo (parquinho para cães). Além disso, também serão realizados outros serviços na área, como melhoramento viário com ruas projetadas e faixa elevada de pedestres.

Na ocasião serão autorizados serviços de requalificação de praças, implantação de areninhas, mini areninhas e brinquedopraças em sete bairros da Regional V (Bom Jardim, Granja Portugal, Genibaú, Granja Lisboa, Conjunto Ceará, Siqueira e Canindezinho).

A iniciativa, fruto do programa Juntos por Fortaleza nos bairros, integra esforços da Prefeitura e do Governo em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos, promovendo oportunidades de lazer, cultura e esporte, em convívio coletivo num único espaço.

Serviço:

Odem de Serviço da requalificação do Polo de Lazer do Conjunto Ceará

Data: 12/6/2018 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Polo de Lazer do Conjunto Ceará. Conjunto Ceará I, Fortaleza – CE

Com informação do G1