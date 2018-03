Governo e Prefeitura debatem ações a serem tomadas após chacina do Benfica

O governador Camilo Santana (PT) e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) se reuniram neste sábado (10), com o objetivo de discutir que atitudes serão tomadas após a chacina que aconteceu no Benfica, nessa sexta-feira (9).

Como resultado da reunião, a prefeitura decidiu mobilizar profissionais e todos os recursos e equipamentos do Município para garantir ações em quatro eixos: Reforçar a assistência aos feridos, por meio da Secretaria da Saúde e do IJF; Assistência psicossocial às famílias das vítimas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Mobilização de efetivo adicional da guarda municipal e AMC para ações em parceria com os órgãos de segurança do estado; e alinhamento dos esforços municipais às ações do Governo do Estado por meio de ações de fiscalização urbana.

O governador Camilo Santana convocou toda a cúpula da Segurança Pública e determinou o imediato reforço nas ações ostensivas e preventivas em Fortaleza e Região Metropolitana, além de reforço nas equipes investigativas para que todos os envolvidos no caso do Benfica sejam identificados e presos o mais rápido possível.

O governador ainda conversou com membros do Judiciário e Minstério Público para tratar de ações conjuntas. Na segunda-feira, Camilo deve convocar uma reunião com a presença dos poderes, além dos diretores de Ceará e Fortaleza, para tratar sobre as questões relacionadas às torcidas organizadas.