Governo e Prefeitura lançam 15 novas areninhas na Capital

O Governo do Estado e a Prefeitura da Fortaleza anunciam, na manhã desta quinta-feira (12), os locais que vão receber as 15 novas areninhas previstas para a Capital em 2018. A solenidade está marcada para as 9 horas, no Conjunto Habitacional Sítio Córrego, no Mondubim.

Com as 15 novas areninhas, Fortaleza vai passar a contar com 37 equipamentos esportivos. Já o projeto do Governo do Ceará levou a iniciativa para 49 localidades, além do projeto dos Campinhos – areninhas menores – para mais de 100 municípios.