Governo entrega Delegacia de Polícia em Quiterianópolis

O Governo do Ceará entregou mais um equipamento de segurança no interior do Estado. O secretário-chefe da Casa Civil, Nelson Martins, representou o governador Camilo Santana, nesta sexta-feira (05), no ato de inauguração da Delegacia de Polícia no bairro Santa Clara, em Quiterianópolis, município da região dos Inhamuns. Nelson Martins falou da segurança pública como uma das prioridades do Governo do Ceará.

“O contingente estadual teve um incremento de mais de 4.200 policiais militares. Além disso, hoje mesmo, aconteceu a aula inaugural para 730 novos policiais civis. Então, há uma esforço em diversas frentes no combate à criminalidade. A inauguração dessa delegacia vai melhorar ainda mais a segurança local. Após ações como o Batalhão de Divisas, o Raio de Tauá e a instalação desse equipamento, já tomamos conhecimento que a situação de Quiterianópolis melhorou muito”, destacou.

O secretário escutou ainda as demandas da população e de lideranças da região dos Inhamuns, que serão levadas ao governador Camilo Santana. “Certamente, o governador terá toda sensibilidade”, afirmou .

A delegacia apresenta uma estrutura física com sala do delegado, sala do escrivão, inspetoria, sala destinada aos Boletins de Ocorrência, recepção e apreensão de veículos. Conta ainda com viatura e tem o contingente formado por delegado, escrivão, inspetora e um funcionário para atendimento geral ao público. O equipamento facilita a vida da população, que antes precisava se deslocar até Tauá para realizar serviços como flagrantes e B.O’s. “Esse equipamento reflete imediatamente na melhoria do atendimento à população, que tinha que se deslocar em 70 km para resolver pendências em Tauá”, destaca Adriano Queiroz, delegado titular.

O prefeito de Quiterianópolis, José Barreto, frisou que a cidade nunca teve um posto da polícia civil. “É uma reivindicação antiga da população e graças a Deus o governador se sensibilizou. Por ser uma cidade com território extenso, faz divisa com o Piauí, o que torna a entrada e saída de drogas uma questão a ser trabalhada”, disse.

Após a solenidade a população pôde acompanhar uma performance da ação de abordagem do grupamento Raio de Tauá. Participaram do evento o deputado estadual Audic Mota e o assessor especial de Relações Internacionais do Ceará, Antônio Bahlmann.

Raio no Interior

O Governo do Ceará concretizou, ao longo de 2017, investimentos para dar mais agilidade e eficiência ao trabalho policial no Estado. Foram implantadas 11 novas unidades do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), distribuídas por Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e Interior.

Com o investimento de cerca de R$ 14 milhões para o funcionamento dos batalhões, a população cearense recebeu o reforço de mais 510 policiais militares, 228 motos e 13 viaturas, além da aquisição de mais armamentos e equipamentos modernos. Tauá, Canindé, Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Crato, Eusébio, Acaraú e Fortaleza (nos bairros Vila Velha, Messejana e Parangaba) foram beneficiados com os quartéis do agrupamento especializado.

Nos anos anteriores, já haviam recebido implantações do BPRaio os municípios de Juazeiro do Norte, Sobral, Russas, Quixadá, Iguatu, Itapipoca e Crateús.

Com informações do Governo do Estado