Governo entrega em julho a restauração da CE-187 entre Tianguá e Ubajara

Moradores e visitantes da Serra da Ibiapaba passarão a contar, em breve, com mais um trecho de malha viária recuperado. A previsão é que, até junho, a obra da CE-187, entre os municípios de Tianguá e Ubajara, seja entregue. A recuperação da rodovia tornará o acesso aos dois municípios, bem como a outros destinos turísticos próximos, mais seguro e confortável.

Atualmente a empresa Samaria, contratada para a obra, realiza o desmatamento do contorno de Ubajara. Ao todo, 25,67 quilômetros de rodovia receberam serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, obras d’arte correntes, drenagem, sinalização (vertical e horizontal) e proteção ambiental. De acordo com o diretor de Engenharia do Departamento Estadual de Rodovias (DER), Quirino Ponte, com as intervenções, o trecho mudou de classe, passando de 6 para 10 metros, com duas faixas de rolamento de 3,5m cada e acostamentos de 1,5m.

Realizada pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), com interveniência do DER, a obra envolve recursos de R$ 19.737.703,23, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

Com informações da Setur