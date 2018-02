Governo entrega nesta sexta-feira pavimentação do trecho Pindoretama–Batoque 

O governador Camilo Santana entrega, nesta sexta-feira (16), a pavimentação de 9,8 quilômetros da rodovia CE-543, que liga Pindoretama à Praia do Batoque, em Aquiraz. O evento de inauguração ocorrerá no município de Pindoretama, às 18h30.

O trecho recebeu serviços de terraplenagem, obras d’arte, pavimentação, revestimento, drenagem, sinalização e proteção ambiental. Os trabalhos foram realizados pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), com interveniência do Departamento Estadual de Rodovias (DER). O investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

Além de Pindoretama, na sexta-feira (16) o governador Camilo Santana anuncia investimentos em Croatá, às 9h e Mulungu, às 16h30.