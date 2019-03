Governo entrega urbanização de Lagoa e Areninha em Quixeré

O governador Camilo Santana entregou, nessa sexta-feira (8), em Quixeré, a Areninha Raimundo Renault de Sousa e a obra de urbanização da Lagoa do Pontal. Como faz sempre que inaugura os equipamentos esportivos, Camilo calçou a chuteira e entrou em campo ao lado de autoridades da região jaguaribana. No fim da partida, o time do governador ganhou pelo placar de 2 a 0.

Antes de chegar à lagoa o governador sobrevoou o equipamento e de cima pode constatar a obra. “Eu vim dar a ordem de serviço dessa praça e hoje estou entregando esse espaço que deve dar orgulho a cada um de vocês de Quixeré. Poucas obras são tão belíssimas como essa”, avaliou o governador. “Tudo o que puder eu farei para o bem de todos os cearenses”, assegurou. “As areninhas, por exemplo, são ótimas ferramentas para a descoberta de talentos no futebol. Essa é uma política em todo o Estado do Ceará”.

Requalificação

Antecedendo ao corte da fita de inauguração da Areninha o governador Camilo Santana descerrou a placa inaugurando a urbanização da lagoa. Financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimentos (BID) com contrapartida do Governo do Ceará, a obra recebeu investimento total de R$ 5.502.713,23, e foi executada pela Secretaria das Cidades, através do Programa de Desenvolvimento de Polos Regionais – Vales do Acaraú e Jaguaribe; e pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE).

Horas antes da inauguração já era grande o movimento de famílias que aproveitaram “o sol esfriar” para passear com crianças ou deixar o exercício físico em dia. Já a noite, nem a chuva tirou a alegria e o entusiasmo de quem lotava a praça. O espaço conta, agora, com playground, ciclovia, passeio, quadra poliesportiva, mirante, rampa de skate, academia ao ar livre, campo de futebol e vôlei de areia, praças e bicicletário. Estacionamento, iluminação, pavimentação de vias, mobiliário urbano, paisagismo e sinalização também estão no pacote.

Areninha



Como política de Estado determinada pelo governador Camilo Santana, todos os municípios cearenses terão pelo menos uma areninha. Até o momento, o Estado tem 226 areninhas inauguradas, em construção ou em licitação. Além dessas, dezenas de outras areninhas foram construídas em Fortaleza em parceria com a prefeitura.

Inclusão social

Em Quixeré, conforme explica o secretário estadual de Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, a areninha faz parte de uma proposta ainda mais rica. “É uma área onde a lagoa foi totalmente urbanizada e vai oferecer à comunidade além da prática da caminhada, atividades esportivas dentro da areninha e na quadra poliesportiva. É uma inclusão social de extrema importância para tirar os jovens, crianças e adolescentes das ruas”.

A mais nova areninha do Estado tem 1.200 m². Construído em terreno cedido pela prefeitura de Quixeré, o equipamento recebeu investimento de R$ 280.367,87.

O secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, ressaltou o investimento feito na urbanização e se colocou à disposição do município para que sejam levados mais benefícios para Quixeré. “É com muito orgulho que ouvimos diversos elogios pelo que estamos fazendo no Estado. A orientação do governador é investirmos nas cidades porque é nelas onde as pessoas moram”.

Participaram das inaugurações o deputado federal Mauro Filho, e deputados estaduais Aderlânia Noronha, Antônio Granja e Leonardo Pinheiro, além de prefeitos da região.







