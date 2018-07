Governo envia à Assembleia mensagem criando novos cargos na Ematerce

O Governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que adequa o quadro de pessoal e cria novos cargos públicos no âmbito da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, Ematerce.

A Mensagem prevê um total de 902 empregos, sendo 347 de Agente, 411 de Agente Auxiliar, 116 de Assistente Administrativo e 28 de Auxiliar Administrativo. A Lei é o pré-requisito para a realização do concurso. Em breve sairá o edital.

A concretização do concurso público foi comemorada pela Associação dos Servidores da Ematerce, Assema e pelo Sindicato Mova-se.