Governo Estadual atualiza para 239 o número de presos no Ceará

Até as 17 horas desta quarta-feira (9), as forças de segurança do Ceará, em parceria com a União, já tinham realizado 239 prisões de suspeitos de participar em ações criminosas no estado. O dado foi divulgado após o governador Camilo Santana se reunir com seu secretariado para discutir e avaliar as ações que vêm sendo realizadas nos últimos dias.

Até o momento, o Governo do Ceará já transferiu de presídios do Estado para unidades federais 21 líderes de organizações criminosas. O compromisso do Executivo estadual é garantir que todos os serviços públicos sejam prestados à população com toda a segurança necessária.

Presente na reunião, o secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, enfatizou que, além de manter o policiamento ostensivo nas ruas, o momento é de intensificar o trabalho de investigação para aproveitar a colaboração da população através das denúncias.

Do total de presos, 17 foram por coação de comerciantes de Fortaleza. Temendo represálias, diversos empresários fecharam as portas de suas lojas na capital, ao longo dos últimos dias.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o policiamento ostensivo continua reforçado em locais estratégicos, como terminais de ônibus, os próprios veículos de transporte coletivo, além de ruas e avenidas de Fortaleza e região metropolitana.

Houve redução significativa das ações criminosas na capital e [no] interior, mas o trabalho dos nossos profissionais de segurança seguirá no mesmo ritmo para garantir a ordem e proteger a nossa população. Todos unidos contra o crime!”, postou o governador.

Com informações do Governo do Estado e Agencia Brasil