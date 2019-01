Governo Estadual pagará até R$ 30 mil por informações sobre autores de ataques no Ceará

Posted on

O governador do Ceará, Camilo Santana, disse nesta segunda-feira (14) que a Lei da Recompensa, aprovada nesse sábado (12), em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa, vai pagar de R$ 1 mil a R$ 30 mil para quem fornecer informações que possam levar à prisão de autores de ataques no estado.

A informações devem auxiliar as forças de segurança a esclarecer crimes cometidos ou ações de preparação de crimes, evitando o delito; localizar pessoas procuradas pelos órgãos de segurança ou contra as quais exista ordem de prisão; identificar e localizar bens móveis ou imóveis pertencentes a membros de organizações criminosas.

A prestação da informação e o pagamento da recompensa serão feitos com absoluto sigilo e anonimato dos denunciantes”, afirmou Camilo Santana.

O decreto assinado por Camilo nesta segunda, terá uma comissão formada por representantes da Secretaria de Segurança, de Adm Penitenciária, Procuradoria Geral do Estado, Casa Civil e Secretaria do Planejamento e Gestão que analisará cada caso de pagamento tendo como base as regras já estabelecidas.

Com informações G1-CE