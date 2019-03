Governo extingue cargos de confiança e gratificações; Ceará é atingido

O governo federal extinguiu nesta quarta-feira (13) cargos em comissões e funções de confiança. A medida limita, também, a ocupação, a concessão ou a utilização de gratificações. Com isso, 21 mil cargos, funções e gratificações em diversos níveis do Poder Executivo Federal serão atingidos, incluindo, inclusive, cargos federais no estado do Ceará.

Segundo a medida, já publicada no Diário Oficial da União, a economia anual com as extinções será de mais de R$ 194 milhões.

Dos cargos em comissão e funções de confiança, 5.100 são extintos a partir desta quarta. Mais 12.408 serão extintos em 31 de julho. Para as gratificações, 1.487 estão vedadas a partir de hoje, 2.001 não poderão ser concedidas a partir de 30 de abril e quatro a partir de 31 de julho.

Quem ocupa os cargos em comissão e as funções de confiança que deixam de existir ou os cargos que dependem das gratificações estão automaticamente exoneradas ou dispensadas, nas datas correspondentes. O texto com todos os detalhes pode ser conferido no Diário Oficial da União.