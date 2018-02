Governo firma convênio com os clubes Ceará e Fortaleza para beneficiar jovens das comunidades Babilônia e Gereba, na Capital

A transmissão do governador Camilo Santana pelo Facebook nesta terça-feira (20) foi marcada pela assinatura, através de link direto da Arena Castelão, do convênio entre Governo do Ceará com os times Ceará e Fortaleza, com a criação de 240 vagas para jovens das comunidades Babilônia e Gereba nas escolinhas dos clubes. O objetivo é ampliar o programa para outras comunidades da Capital. Além dessa ação, que integra o Pacto por um Ceará Pacífico, o chefe do Executivo anunciou o aumento do número de bolsas do programa Ceará Atleta.

“Parabéns aos clubes e a todos os envolvidos, a Secretaria de Esporte, Secretaria de Segurança. Não tenho dúvida que essa é uma grande contribuição para os nossos jovens, é o caminho para construir um estado de paz. Em breve vamos anunciar o edital do programa Ceará Atleta, com mais de quatro mil bolsas, estimulando os jovens à prática esportiva. O primeiro foram 1.900 vagas e vamos mais que dobrar esse número, agora com a novidade que destinaremos parte dessas bolsas para paratletas”, disse o governador.

Acompanhado do secretário de Segurança, André Costa, e de representantes dos dois clubes, o secretário de Esporte, Euler Barbosa, disse que o plano é ampliar a parceria em breve. “Trata-se de um projeto piloto que pretendemos estender para outras comunidades. Cada clube vai disponibilizar de 100 a 120 vagas, além do material e toda a estrutura”, explica.

Também durante a transmissão, Camilo Santana anunciou 3% de reajuste para os servidores estaduais. “Depois de muita conversa com a equipe econômica do Governo do Ceará, anuncio que estaremos repondo a inflação do ano passado, que foi de 2,95%, além de outros benefícios. A Mensagem será encaminhada ainda esta semana para a Assembleia Legislativa e, em breve, teremos novidades para todos os servidores”, disse. Esse percentual deve representar um aumento de 10% na folha salarial do Estado, considerando todas as contratações realizadas pelo governo nos últimos meses, por meio de concursos públicos.

Perguntas dos internautas

Respondendo às perguntas dos internautas que questionavam sobre o pagamento do adicional de insalubridade de 20% aos agentes comunitários de saúde, o chefe do Executivo informou que encaminhou Mensagem para a Assembleia Legislativa ontem e que foi aprovada nesta terça-feira. “Assumi o compromisso de pagar o piso nacional, demanda antiga, que venho pagando desde janeiro de 2015. Acabo de saber da aprovação na Assembleia e em breve vamos fazer uma solenidade oficial. É uma forma de reconhecimento do trabalho dos agentes de saúde”.

Tiares Guerra perguntou sobre a policlínica de Canindé. “Ela já deveria ter sido instalada, mas houve um erro no projeto na parte elétrica, que mandei consertar. A obra está pronta, todos os equipamentos comprados e quero inaugurar ainda este semestre”.

Ricardo Silva questionou quando será inaugurada a estrada Ipueiras-Ararendá. Camilo disse que ela integra o último pacote do Ceará de Ponta a Ponta, a licitação já foi feita e as obras devem iniciar já em março.

Martins Freire perguntou sobre novos programas para o esporte. “Temos o Programa Areninha, numa parceria com o prefeito Roberto Cláudio, que resolvi levar para todo o Ceará. As miniareninhas já estão licitadas estamos levando para várias cidades do interior”.

Neto Paiva questionou quais são os projetos para o município de Pedra Branca. O governador disse que há várias obras em parceria com a prefeitura, como a construção de miniareninha, brinquedopraça, obras de urbanização, asfaltamento, dentre outras novidades.

Agenda

No início da transmissão, Camilo Santana detalhou algumas ações dos últimos dias. Entre elas, o Plano de Investimentos na área da Saúde do projeto Juntos Por Fortaleza, assinado pela manhã, iniciativa que contempla reforma e construção de unidades hospitalares, aquisição de medicamentos, equipamentos e projeção de novas ações na área da saúde na Capital.

Ele também citou que autorizou a obra de ampliação do pátio de aeronaves do aeroporto de Juazeiro do Norte; e, dentre outras ações, inaugurou a obra de pavimentação da rodovia CE-543, que liga Pindoretama à Praia do Batoque, além de anunciar investimentos em diversas áreas nos municípios de Alcântaras, Mulungu, Croatá e Meruoca.

Com informações do Governo do Estado