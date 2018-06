Governo inaugura a Fiocruz no Eusébio nesta terça-feira

O Governador Camilo Santana inaugura, nesta terça-feira (25), ao lado do prefeito Acilon Gonçalves, às 9 horas, a sede da Fiocruz, que está localizada no Polo Industrial e Tecnológico de Saúde do Ceará (PITS), no bairro Precabura. A inauguração representa um novo marco para o desenvolvimento econômico do Eusébio, segundo o prefeito Acilon Gonçalves. Com a Fiocruz, outras empresas estarão se instalando no Polo, dentre elas a Biomanguinhos, fábrica de vacinas e o Instituto Pasteur.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eilson Gurgel, há previsão da instalação também de outras entidades de pesquisa e um complexo hospitalar. A previsão é que o local crie mais de 5 mil empregos ao longo dos anos.

A ideia do Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, em Eusébio, nasceu dos entendimentos iniciais entre a Fiocruz e o Governo do Estado para a implantação da Fiocruz Ceará. Dos 70 hectares que abrigarão instituições de pesquisa e empresas do ramo de farmoquímicos no Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, 32 hectares foram destinados à Fiocruz, instituição âncora do Polo.

O Governo do Estado concluiu toda a infraestrutura do Polo, como as vias de comunicação, abastecimento de água e energia. A nova CE-010 foi inaugurada em maio e facilita o acesso para Fortaleza e com o Anel Viário. Para atender a demanda de deslocamentos para a região, a Prefeitura de Eusébio criou uma linha exclusiva do TRUE, a Rota 50, que liga a sede do Eusébio a Fiocruz, atendendo os bairros circunvizinhos.

A sede da Fiocruz, conta com prédio de gestão e ensino, laboratórios, auditório e a infraestrutura. Ao lado da Fiocruz estão em andamento os serviços de terraplanagem para a construção do Centro Tecnológico de Plataformas Vegetais, de Biomanguinhos, que desenvolverá a produção de vacinas e biofármacos.

Segundo o prefeito Acilon Gonçalves, o Governo planeja trazer indústrias de referência no Brasil e no exterior para ocupar o espaço e solidificar a produção para o setor. “As indústrias selecionadas para se instalar no Polo, receberão incentivos de até 99% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) gerado em função da produção, da forma prevista na legislação do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), com retorno de até 1% e prazo de fruição de até uma década,” pontuou.

