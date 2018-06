Governo inaugura Areninha do Castelão e autoriza obras para 145 novas areninhas nesta segunda

O programa Areninhas do Ceará dá um passo importante na expansão no Estado a partir desta segunda-feira (11). Em solenidade marcada para as 17 horas, o governador Camilo Santana inaugura a Areninha do Castelão, localizada no anexo da Arena Castelão, e assina a Ordem de Serviço para a construção de 145 novas Areninhas Tipo 2 no Interior e na Capital.

O campinho é um equipamento multifuncional com dimensões de 38m x 26m no formato de campo society, com gramado sintético, iluminação e urbanismo, entre outras melhorias. As obras estão a cargo do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), com gestão da Secretaria do Esporte (Sesporte). Os equipamentos possuem estrutura menor do que as Areninhas Tipo 1, que estão nas cidades com mais de 50 mil habitantes.

Serviço

Inauguração da Areninha do Castelão e Ordem de Serviço para 145 areninhas no Ceará

Dia: 11/6/2018 (segunda-feira)

Horário: 17h

Local: Secretaria do Esporte do Estado (Av. Alberto Craveiro, nº 2775), Castelão.

Com informação do Governo do Estado do Ceará