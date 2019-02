Governo inaugura brinquedopraça e academia de ginástica no Jardim das Oliveiras

Foi inaugurada nesta segunda-feira (18), na Praça Lago das Oliveiras, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, a sexta brinquedopraça na capital cearense, sendo a 73ª no Estado, e uma academia de ginástica. A iniciativa, que integra o Programa Mais Infância Ceará, garante mais uma opção de lazer ao bairro mais populoso da Regional VI.

Os espaços infantis, voltados para crianças de dois a 12 anos, são cercados, têm áreas entre 240m² e contam com piso anti-impacto e oito brinquedos: casinha dupla com ponte de playground, casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. O investimento nos equipamentos é da ordem de R$ 180.000,00, cada. A contrapartida dos municípios é a manutenção das praças em bom estado de uso e de conservação.

Já os equipamentos de ginástica de baixo impacto são aparelhos de alongamento direcionados principalmente à terceira idade e pessoas com deficiência. A academia ao ar livre é ideal para a prática de exercícios físicos e a interação entre os moradores. A ação, desenvolvida por meio da Secretaria do Esporte do Ceará, tem a proposta de transformar os espaços públicos em lugares de convivência entre as famílias das comunidades beneficiadas.

Esta é a 30ª Praça da Regional VI reformada pela Prefeitura de Fortaleza. Como parte do maior programa de requalificação de praças do município, a administração municipal reformou, nos últimos cinco anos, mais de 300 praças. O número representa mais da metade do total de praças existentes na capital. No local, também foi recuperada a quadra de areia existente.

Atenção à infância

O Programa Mais Infância Ceará tem como foco a promoção do desenvolvimento infantil, estruturando-se em três pilares: Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender. Com a compreensão de que o desenvolvimento infantil requer abordagem integral e integrada, o Tempo de Crescer visa a construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de serviços e formações que contemplem profissionais, pais e cuidadores.

O Tempo de Brincar foca nos benefícios da brincadeira para o desenvolvimento infantil, além de intensificar a socialização e a integração à cultura de sua comunidade. O intuito é construir e revitalizar espaços públicos que garantam o direito da criança ao brinquedo e à brincadeira. Já o Tempo de Aprender entende a escola como direito de todos, buscando atender a meta de universalizar a oferta de pré-escola e ampliar a oferta de creches.

COM GOVERNO DO ESTADO