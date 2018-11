Governo inaugura Centro Socioeducativo de Sobral nesta quarta

O Governo do Ceará, por meio da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) inaugura na quarta-feira (14), às 9h, o Centro Socioeducativo de Sobral. O equipamento foi construído em parceria com o Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE) e reforçará o atendimento socioeducativo do Estado, atendendo jovens de 12 a 18 anos da região, em cumprimento de medida de internação (6 meses a 3 anos), determinadas pelo Sistema de Justiça. A governadora em exercício, Izolda Cela participa da solenidade de inauguração.

