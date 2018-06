Governo inaugura CRAS em Caucaia neste sábado

A população do Distrito de Matões, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, recebe, neste sábado (23), um Centro de Referência da Assistência Social (Cras). O governador Camilo Santana participa da inauguração do equipamento, a partir das 16 horas, ao lado do prefeito Naumi Amorim.

O Cras do Distrito de Matões recebeu investimentos de aproximadamente R$ 600 mil, entre recursos do Governo do Ceará, via Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares II), da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), e da Prefeitura de Caucaia. A meta é atender 500 famílias por ano na unidade, com serviços de proteção social básica, socioassistenciais e de proteção social especial.

Serviço

Inauguração do Cras de Caucaia

Data: 23/6/2018

Hora: 16 horas

Local: Distrito de Matões, Caucaia.