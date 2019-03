Governo inaugura em Ocara a 121ª escola profissionalizante do Estado nesta quinta

A população de Ocara, município localizado a 105 km de Fortaleza, recebe, nesta quinta-feira (07), às 16h, a Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Maria Môsa da Silva. Será a unidade de número 121 com essa modalidade de ensino. O governador Camilo Santana e a secretária Eliana Estrela participam da solenidade. Para construir, equipar e mobiliar a escola, foram investidos R$ 15 milhões oriundos dos Governos Estadual e Federal.

A EEEP ofertará quatro cursos técnicos: Agronegócio; Administração; Secretariado e Informática. O prédio tem capacidade para receber até 540 estudantes, em tempo integral, das 7 às 17 horas. Nestas escolas, os estudantes fazem o Ensino Médio e se preparam para o mundo do trabalho. No terceiro ano, o Governo do Ceará propiciará o estágio curricular obrigatório e remunerado para os alunos. No momento, 4,5 mil empresas são parceiras nos programas de promoção de estágio profissional com previsão de atendimento de 15 mil estudantes.

A EEEP é composta de 12 salas de aula, auditório, biblioteca, bloco pedagógico administrativo, laboratórios específicos para os cursos técnicos oferecidos, além dos de Línguas, Informática, Ciências e Matemática. Esta é mais uma construção que atende à concepção de qualidade para escolas de educação profissional. A obra foi supervisionada pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

As escolas profissionais ofertam 52 cursos técnicos para 98 municípios cearenses na Capital e no Interior, com o atendimento de 50 mil jovens. De 2010, ano de formação das primeiras turmas da educação profissional, até 2017, foram 76.320 alunos formados.

A EEEP faz parte da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 08, sediada em Baturité. A Crede é dirigida pelo professor Afonso Jampierry Silveira de Almeida. A rede estadual na região passa a contar com 25 unidades de ensino, sendo 01 Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja); 05 escolas profissionalizantes; 02 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral; 01 escola indígena; 01 escola do campo; 15 escolas regulares.

Com a nova EEEP, a rede pública estadual terá 726 escolas. Desse total, 121 são de Educação Profissional e 130 de Escolas de Ensino Médio Regular em Tempo Integral (EEMTIs), e compõem o Tempo Integral no Ceará

Serviço

Inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Môsa da Silva

Data: 07.03.2019

Horário: 16h

Endereço: Rodovia CE 257 – Prainha – Ocara/Ceará

com Governo do Estado