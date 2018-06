Governo inaugura obras de infraestrutura para o Polo Industrial Químico de Guaiúba

O Governo do Ceará inaugura, nesta segunda-feira (25), as obras de infraestrutura para o Polo Industrial Químico de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza. O governador Camilo Santana participa do momento, a partir das 16 horas, na CE-060, Sede Guaiúba.

São cerca de R$ 10 milhões em obras estruturais para dotar o espaço, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra), com a construção de rodovias, pavimentação, drenagem e fornecimento de energia elétrica.

O Polo vai receber 27 empresas e gerar 2 mil empregos diretos e sete mil indiretos. Na solenidade de inauguração, as empresas já recebem a autorização para a instalação de seus galpões.

Serviço

Inauguração das obras de infraestrutura do Polo Químico Industrial da Guaiuba

Data: 25/06/2017

Hora: 16h

Local: CE-060 (Sede Guaiuba)

Com informação do Governo do Estado do Ceará