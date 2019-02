Governo inicia duplicação da rodovia do Porto das Dunas

O governador Camilo Santana visitou, nesta quinta-feira (14), o início das obras de duplicação da rodovia CE-025, do Porto das Dunas, entre Fortaleza e Aquiraz. A ação do Governo do Ceará será realizada no trecho Rótula Cofeco – Entroncamento Av. Oceano Atlântico, facilitando o acesso às praias do Porto das Dunas e da Prainha.

Estamos iniciando a obra da duplicação da avenida que dá acesso ao Porto das Dunas. Esta é uma reivindicação antiga, em um dos mais importantes trechos turísticos de visitação do Ceará, destacou Camilo.

Segundo o chefe do Executivo, inicialmente, a obra corresponderá a cerca de 5,5 km de estrada, mas que deve ser feita uma extensão de aproximadamente 7km da duplicação. A construção deve ser concluída e entregue até o final deste ano.

CE-025

Parte da CE-025 está duplicada desde 2012, no trecho da Avenida Maestro Lisboa, que liga a CE-040 (Washington Soares) à rótula da Cofeco, passando pelos bairros Sapiranga e Lagoa Redonda. Nesse trecho, os motoristas contam com duas pistas de rolamento de 3,5 metros de largura cada, totalizando 7 metros de largura, acostamento e calha central.

O governador aponta que a nova intervenção trará ganho significativo para o turismo no Estado, melhorando o tráfego, em especial na alta estação. “É uma área turística importante, quase um terço dos turistas que visitam o Ceará visitam o Porto das Dunas. Portanto, é uma obra estruturante muito importante”.

As obras em curso fazem parte do Programa de Logística e Estradas, Ceará de Ponta a Ponta. A ação envolve o investimento de aproximadamente R$ 18,2 milhões.

Ascom/Governo do Estado