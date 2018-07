Governo inicia nova etapa da mobilidade urbana da Capital

Na manhã desta sexta-feira (6), a estação do VLT na Parangaba marcou o início de uma nova etapa para a mobilidade urbana na Capital. A partir do local, o Governo do Ceará inaugurou em sequência oito estações do VLT Parangaba-Mucuripe. Foi ampliada a operação assistida entre as estações até o Papicu. A ação aumenta mais 6,1 km no trajeto do VLT, que já operava entre as estações Parangaba e Borges de Melo (4,7 km).

O momento contou com a presença do governador Camilo Santana,acompanhado do presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, do secretário da Infraestrutura do Ceará, Lúcio Gomes, além de outras lideranças políticas locais.

Da Parangaba até o Papicu, a comitiva fez a viagem sobre trilhos junto com a população usuária de transporte público. Até o meio-dia, as viagens de passageiros são feitas sem cobrança de tarifa.

Além da Parangaba e Papicu, as estações inauguradas foram Montese, Vila União, Borges de Melo, São João do Tauape, Pontes Vieira e Antônio Sales. Em cada uma destas, Camilo Santana realizou o descerramento de placa para inauguração oficial e acompanhou apresentações culturais das diversas regiões da cidade.

“Nós estamos entregando oito estações da Parangaba até o Papicu, são oito das dez estações do VLT. Elas são conectadas à linha sul do Metrô e vamos iniciar a operação assistida de segunda a sexta-feira, gratuita. Equipes do Estado e da Prefeitura já estão trabalhando a integração do VLT e do metrô com o sistema de transporte público”, explicou o governador na abertura da operação assistida.

O chefe do Executivo ainda destacou que já foi feita a liberação dos recursos que vão garantir a conclusão das obras da linha leste do Metrô de Fortaleza. “Com isso, nós vamos fazer com que a capital cearense seja a maior do Brasil com extensão metroviária dentro da cidade. A linha leste vai integrar a linha sul no Centro da Cidade e o VLT com a estação do Papicu”, projetou Camilo.

“Esse é mais um passo importante na implantação do VLT Parangaba-Mucuripe, para todos nós. Nesta fase, a população já vai se acostumando com o novo sistema e os responsáveis pela obra podem continuar com os serviços, tendo oportunidade de realizar eventuais ajustes, antes da conclusão da obra”, reforçou o secretário Lucio Gomes.

A obra

No projeto, ainda estão previstas mais duas estações (Mucuripe e Iate), com previsão de entrega até o fim deste ano. Hoje, a obra do VLT está cerca de 85% concluída.

A obra envolve serviços nos viadutos, passarelas, cercamentos, drenagem, urbanização e nas próprias vias férreas de Fortaleza.

Quando estiver completo, o VLT vai percorrer cerca de 13,2 km entre a Parangaba e o Mucuripe. A expectativa é que o modal atenda 90 mil pessoas por dia. Atualmente o equipamento funciona de 6 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira.

O projeto do VLT Parangaba-Mucuripe terá 13,2 quilômetros (1,4 km em elevado) de extensão com 10 estações, 12 pontes e 3 passarelas, além da urbanização de inúmeras áreas de 22 bairros da capital cearense, e se integra ao sistema de ônibus da Prefeitura de Fortaleza e às linhas Sul e (futura) Leste do metrô de Fortaleza.