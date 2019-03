Governo inicia obras de ampliação do sistema de esgoto do Conjunto São Cristóvão

O Governo do Ceará, através da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), inicia a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Conjunto São Cristóvão, em Fortaleza. A ação faz parte do Programa Juntos Por Fortaleza, em parceria com a Prefeitura da capital. A assinatura da ordem de serviço acontece nesta sexta-feira (29), às 8h, na avenida de Contorno Sul, número 398, e vai contar com a presença do governador Camilo Santana e do presidente da Cagece, Neuri Freitas.

Cerca de 21 quilômetros de rede coletora serão implantados no bairro, com investimento da ordem de R$ 13 milhões, com recursos do Tesouro do Estado. A obra prevê também a execução de 1.420 ligações intradomiciliares e 5.670 ligações prediais de esgoto, além de melhorias na estação de tratamento de esgoto existente e a implementação de uma nova elevatória para bombear os efluentes. Cerca de 27 mil pessoas serão beneficiadas.

Serviço

Ampliação do sistema de esgoto do Conjunto São Cristóvão, em Fortaleza

Data: 29 de março de 2019, sexta-feira

Horário: 8h

Local: Avenida de Contorno Sul, número 398 (esquina com a rua 309), Conjunto São Cristóvão – Fortaleza/CE

