Governo inicia transferência de presos na região da Ibiapaba e fecha cadeias públicas

O Governo do Estado intensificou, neste sábado, às ações de combate ao crime organizado e, começou a esvaziar as cadeias públicas das cidades da Região da Ibiapaba. Presos nas unidades das delegacias estão sendo transferidos para o Presidio Industrial Regional de Sobral.

O Governador Camilo Santana anunciou, nessa sexta-feira, em entrevista ao Jornal Aleta Geral, a desativação de todas as cadeias públicas do Ceará. As informações dos bastidores indicam que, pelo menos, 700 presos serão removidos dessas cadeias para presídios regionais no Interior e na Região Metropolitana de Fortaleza

Segundo o correspondente de Tianguá, Carlos Alberto, todas as cadeias da região das Ibiapaba podem ser desativas. A de Viçosa do Ceará foi desativada neste sábado e em Tianguá, parte dos presos foi transferida para o Presidio de Sobral. A de Ibiapina já estava desativada. O mesmo deve ocorrer com as cadeias de São Benedito, Guaraciaba do Norte e Ipu.

A operação foi sigilosa, e pegou todos de surpresa, a própria polícia militar local sequer foi acionada, pois poderia gerar tumulto e comoção por parte dos familiares dos presos. Os próprios advogados estão sem saber com o ficará a situação dos seus clientes. Há um clima de ansiedade e expectativa nas cidades, com relação a operação, que deverá fechar todas as cadeias públicas do interior do Estado.

com Informações de Carlos Alberto (94.9 SomZoom Tianguá)