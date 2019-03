Governo inova ao transformar Mais Infância Ceará em política pública estadual

A lei que transforma o Programa Mais Infância Ceará em política pública estadual será sancionada pelo governador Camilo Santana, nesta sexta-feira (22), às 9 horas, no Palácio da Abolição. A solenidade contará com a presença da idealizadora do programa, a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana.

O Projeto de Lei do Executivo foi aprovado no último dia 28 de fevereiro pela Assembleia Legislativa, autorizando o Governo do Ceará a instituir o programa voltado para o desenvolvimento infantil como política pública estadual. Com a sanção o programa passa a um novo patamar de atuação com garantias de continuidade, já que sua regulamentação resguarda as conquistas já realizadas.

Serviço

Sanção da lei do Programa Mais Infância Ceará

Data: 22/03/2019

Horário: 9 horas

Local: Palácio da Abolição – Rua Silva Paulet, 400, Meireles

