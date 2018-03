Governo instala em Caucaia primeiro sistema de videomonitoramento da RMF

Compartilhar no Facebook

O Governo do Ceará realizou, nessa terça-feira, 13, o lançamento do sistema de videomonitoramento integrado de segurança em Caucaia. O município foi o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza a receber o equipamento. No Estado, Aracati e Beberibe já dispõem da tecnologia.

Camilo Santana destacou que o objetivo da medida é interligar informações sobre ocorrências e potencializar o enfrentamento à criminalidade nos municípios com população acima de 50 mil habitantes. Serão 38 cidades contempladas com o videomonitoramento.