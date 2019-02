Governo libera duplicação do Anel Viário entre Eusébio e Maranguape nesta terça

O governador Camilo Santana, acompanhado pelo secretário da Infraestrutura, Lucio Gomes, libera, nesta terça-feira (19), a duplicação do Anel Viário, no trecho que fica entre a CE-065, em Maranguape, e a CE-040, no Eusébio.

A liberação do tráfego de veículos ocorrerá às 7h. Com isso, o Anel Viário passará a contar com mais 19 quilômetros de via duplicada, o que permitirá a melhoria do tráfego da Região Metropolitana de Fortaleza, principalmente em Maracanaú, que conta com um Distrito Industrial e a Central de Abastecimento do Ceará-Ceasa/Ce.

Serviço:

Liberação de tráfego no Anel Viário, entre Maranguape e Eusébio

Local: Anel Viário (no cruzamento com a avenida Parque Norte 1) – Maracanaú

Data: 19 de fevereiro de 2019 (terça-feira)

Hora: 7h

