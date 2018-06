Governo nomeia 646 novos agentes para a Polícia Civil do Ceará

A Polícia Civil do Ceará recebe o reforço de 646 novos agentes, que serão nomeados pelo governador Camilo Santana nesta quarta-feira (20), em cerimônia no Centro de Eventos, no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. São 86 delegados, 188 escrivães e 372 inspetores de polícia.