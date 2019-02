Governo prepara socorro a estados em troca de apoio à reforma da Previdência

Posted on

O governo federal vai enviar ao Congresso um projeto de lei complementar que cria um programa de socorro aos estados em crise financeira . O assunto será apresentado aos governadores na quarta-feira — no mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro irá ao Congresso entregar a proposta de reforma da Previdência.

O programa é uma alternativa ao Regime de Recuperação Fiscal, que tem regras muito duras, e agiliza o socorro aos estados. Assim, o governo espera obter apoio dos governadores no debate sobre alteração de regras previdenciárias.

O comentarista de Economia do Jornal Alerta (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto Alencar, faz a análise completa do tema!