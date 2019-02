Governo propõe idade mínima, mas proposta ainda passará pelo Congresso

A Reforma da Previdência começa a dar sinais mais factíveis. O presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica do governo decidiram que a proposta de reforma fixará uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e 62 anos para mulheres – com um período de transição de 12 anos. O comentarista de Economia do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto Alencar, lembra, ainda que essas mudanças devem ocorrer no Congresso.

Carlos Alberto levantou as informações do secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, que comentou o assunto ao final da reunião com o presidente. A reunião contou com a participação dos ministros da Economia, Paulo Guedes; da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; e da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Para o comentarista, as mudanças adicionais a serem incorporadas à Reforma devem ocorrer no Congresso Nacional – para onde a proposta será encaminhada na próxima quarta-feira (20), e passará, assim, pelo debate intenso de cada ponto. No Bate Papo Político desta sexta, os jornalistas Luzenor de Oliveira colocaram na mesa o assunto e questionaram: essa reforma chega, de fato, mais branda?

O comentarista de Economia do Jornal Alerta (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto Alencar, tem mais informações sobre o assunto. Saiba mais clicando no player abaixo!