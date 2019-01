Governo prorroga prazo para policiais militares da reserva se apresentar e reforçar segurança contra ataques no Ceará

O Governo do Ceará prorrogou o prazo para que os policiais militares da reserva se apresentassem no Comando Geral da PM para reforçar a segurança contra os recentes ataques criminosos no estado. O prazo estipulado pela PM era até esta quarta-feira, 16, mas foi estendido até sexta-feira, 18. Cerca de 1,2 mil homens devem ser convocados, segundo o Governo do Estado.

