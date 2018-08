Governo quer retomar obras do Acquario ainda neste ano

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza assinaram, nesta sexta-feira (10), em reunião no Palácio da Abolição, documento que viabiliza operação urbana consorciada, por meio de parceria privada com o Grupo M Dias Branco, para a requalificação da região do Poço da Draga. Com expectativa de investimento de R$ 600 milhões em obras de urbanização e empreendimentos, o consórcio tem o objetivo de dinamizar a economia e o turismo na área da Capital. O acerto envolve o andamento e conclusão das obras do Acquario Ceará.

Serão realizados estudos técnicos, com equipe multidisciplinar que avaliará aspectos jurídicos, ambientais, turísticos e econômicos para a execução do planejamento. Até o fim do ano haverá conclusão para divulgação definitiva de cada etapa do que será feito. O andamento das operações contará com o acompanhamento da Secretaria do Turismo e da Secretaria da Infraestrutura.

Em contrapartida à parceria com Governo e Prefeitura, a empresa terá direito a explorar a região com iniciativas de ordem privada.