Governo realiza homenagens e anuncia implantação da Casa da Mulher Cearense

No Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), o governador Camilo Santana anuncia a implantação da Casa da Mulher Cearense nas principais regiões do Estado. A exemplo da Casa da Mulher Brasileira, instalada em Fortaleza, o equipamento atuará no atendimento humanizado e especializado das mulheres em situação de violência, bem como na capacitação para a sua autonomia econômica.

Na celebração, que será no Palácio da Abolição às 9h, serão homenageadas mulheres que se destacam pelo trabalho social no Estado.

Também participam do ato a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, a secretária de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França, além de representantes de movimentos de mulheres.

Serviço

Celebração Dia da Mulher

Data: 08/03/2019

Horário: 9h

Local: Palácio da Abolição (Rua Silva Paulet, 400)

