Governo reúne conselheiros tutelares e debate o desenvolvimento infantil

O Governo do Ceará, por meio do Gabinete da Primeira-Dama do Ceará e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) promove nesta sexta-feira (7), o I Encontro de Conselheiros Tutelares do Estado do Ceará – Encontuce. Sob o tema “Todos Juntos em Prol do Desenvolvimento“, o evento irá reunir conselheiros tutelares de todos os 184 municípios cearenses para apresentação e debate dos avanços e desafios do Programa Mais infância Ceará.

O encontro será aberto às 9h15, com a palestra do escritor e conferencista, Luciano Betiate, sob o tema “O papel do Conselho Tutelar mediante a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes”, seguido de debate, tendo como moderadora a psicopedagoga e fonoaudióloga, Dagmar Soares. No período da tarde, a partir das 13h30, a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, coordena apresentação e mesa-redonda com o tema “A intersetorialidade em prol do desenvolvimento infantil”, com a participação dos secretários Luciene Rolim (STDS), Henrique Javi (Saúde), Rogers Mendes (Educação) e Will Almeida (Políticas sobre Drogas).

O evento será encerrado com homenagens aos conselheiros tutelares municipais pelo apoio e avanços conquistados pelo Programa Primeira Infância no Suas – Criança Feliz, no Estado. Os conselheiros serão recepcionados pelo Circo Escola e pelo grupo de Chorinho do Espaço Viva Gente (EVG), da STDS.

Atenção à infância

O Programa Mais Infância Ceará tem como foco a promoção do desenvolvimento infantil, estruturando-se em três pilares: Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender. Com a compreensão de que o desenvolvimento infantil requer abordagem integral e integrada, o Tempo de Crescer visa a construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de serviços e formações que contemplem profissionais, pais e cuidadores.

O Tempo de Brincar foca nos benefícios da brincadeira para o desenvolvimento infantil, além de intensificar a socialização e a integração à cultura de sua comunidade. O intuito é construir e revitalizar espaços públicos que garantam o direito da criança ao brinquedo e à brincadeira. Já o Tempo de Aprender entende a escola como direito de todos, buscando atender a meta de universalizar a oferta de pré-escola e ampliar a oferta de creches.

Foco no desenvolvimento infantil

O Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz no Ceará integra o Programa Mais Infância Ceará. Idealizado pela Primeira-Dama, Onélia Santana, vem promovendo o desenvolvimento infantil, priorizando gestantes e crianças de 0 a 3 anos, beneficiárias do Bolsa Família, e os pequenos de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Até outubro último, o Programa já contabiliza 843.119 visitas domiciliares, foram registradas em todo o Estado,. No mesmo período, 38.655 cearenses foram beneficiados, dos quais 31.372 são crianças e 7.283 gestantes. A meta nacional é acompanhar, aproximadamente, quatro milhões de beneficiários até o final de 2018.

Lançado em junho de 2017, no Ceará, o Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz fortalece vínculos afetivos e familiares por meio do desenvolvimento humano, através do acompanhamento e evolução infantil integrais na primeira infância. Além disso, promove o acesso de gestantes, crianças e suas famílias a políticas e serviços públicos.

Serviço

Encontro de Conselheiros Tutelares do Estado do Ceará – Encontuce

Data: 07/12/2018

Horário: 8 às 16 horas

Local: Centro de Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz.

COM GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA