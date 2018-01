Governo vai investir R$ 27 milhões em reformas de escolas no Ceará

Investimento da ordem de R$ 27 milhões será direcionado para reformas de escolas públicas da rede estadual neste 2018. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana durante bate-papo com a população em sua página oficial no Facebook, nesta terça-feira (23). “Isso tem sido uma demanda, apesar de o Ceará ter construído novas escolas e ter cerca de outras 80 obras (de unidades de ensino) em andamento”, afirmou Camilo Santana. Os recursos serão aplicados, por exemplo, na requalificação de espaços como salas e banheiros e na reforma elétrica dos prédios.

Mais escolas, mais concurso

Também no campo da Educação, Camilo Santana informou que, com investimento da ordem de R$ 40 milhões, por meio do Ministério da Educação, mais 40 escolas passarão a funcionar em sistema de Tempo Integral. Com as novas unidades, somadas às 117 Escolas Profissionalizantes de Tempo Integral que atualmente funcionam no Estado, o Ceará chegará às 228 escolas com o regime. Na última quarta-feira (17), o governador esteve presente em cerimônia do Governo Federal de liberação de recursos para o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, realizada em Brasília. Na ocasião, o Estado foi destaque no que tange a políticas públicas na área da educação.

Os municípios que terão novas unidades de ensino de Tempo Integral são: Aquiraz (1), Eusébio (1), Itaitinga (1), Maranguape (1), Itapajé (1), São Gonçalo do Amarante (1), Pentecoste (1), Carnaubal (1), Viçosa do Ceará (1), Acarape (1), Limoeiro do Norte (1), Independência (1), Iguatu (1), Lavras da Mangabeira (1), Juazeiro do Norte (1), Caririaçu (1), Caucaia (2), Pacatuba (2), Crato (2), Maracanaú (4) e Fortaleza (14).

O governador disse ainda que, também em 2018, concurso público será aberto para profissionais da Educação. Mais informações serão divulgadas em breve. Na última transmissão ao vivo, Camilo Santana anunciou certame para a área da cultura (132 vagas) e relembrou sobre o andamento do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-Ce), com 383 vagas disponíveis.

Monitoramento eletrônico

O governador também divulgou que o município de Aracati será o primeiro a receber as câmeras de monitoramento para reforçar a segurança. A inauguração será no próximo sábado, dia 27, juntamente com o lançamento do Batalhão do Raio. Camilo Santana divulgou, também, as outras cidades que receberão as câmeras de monitoramento eletrônico: Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Acaraú, Crato, Caucaia, Aracati, Morada Nova, Quixadá, Itapajé, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Baturité, Russas, Iguatu, Juazeiro do Norte, Barbalha, Icó, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Horizonte, Pacajus, Pacatuba, Itapipoca, Sobral, Camocim, Canindé, Granja, São Benedito, Viçosa do Ceará, Tianguá, Trairi, Crateús, Acopiara, Boa Viagem e Tauá.

Mais água para a Capital

O secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, participou da transmissão ao vivo diretamente da Barragem do Rio Cocó, em Fortaleza. Na conferência, o titular da SRH afirmou que estudos estão sendo feitos para o aproveitamento das águas da barragem – inaugurada em julho último para conter o excedente de água no período mais intenso da quadra chuvosa na Capital, evitando alagamento em bairros vulneráveis ao longo do rio. “Cagece e Cogerh estão em processo de estudos dessa água para atender a população. São mais 200 ou 300 litros por segundo que podem se somar às águas da Estação de Tratamento do Gavião, que abastecem a Capital”, disse Teixeira.

A notícia acontece um dia após o anúncio do prognóstico da quadra chuvosa para 2018. “Em um ano, economizamos 300 milhões de metros cúbicos no Ceará, o que representa uma economia de mais de 15 vezes se eu tivesse feito racionamento em Fortaleza. Mesmo com prognóstico favorável, acima da média, vamos reforçar ainda mais as ações de segurança hídrica no Estado”, reforçou Camilo Santana.

Governo do Ceará