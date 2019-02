Governo visita unidades de beneficiamento de produção agrícola em Pindoretama e Pacajus

O secretário de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins, esteve nos municípios de Pindoretama e Pacajus, na manhã desta quarta-feira (20), em visita a duas Unidades de Beneficiamento de Polpa de Frutas. As unidades fazem parte do pacote de obras do Projeto São José III.

Esse momento é muito importante, porque nós estamos constatando, na prática, a importância do Projeto São José. O Projeto já está na sua quarta etapa e nós temos a felicidade de dizer que o projeto São José III patrocinou 267 projetos produtivos. Desse total, 91 são usinas de produção de polpa, disse Nelson Martins.

Em Pindoretama, Nelson Martins visitou a Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Pindoretama (Coopafesp), responsável pela centralização, organização e distribuição das produções das cooperativas. A visita contou com a presença da primeira-dama da cidade, Sílvia Cesário.

“Essa cooperativa já tem uma arrecadação da venda de seus produtos de R$ 4 milhões por ano”, destacou o secretário sobre a cooperativa de Pindoretama. A unidade conta com 30 produtores ligados à Cooperativa e recebeu um investimento de R$ 463.000,00 para construção e compra de equipamentos.

“Aqui nós estamos apoiando o segmento fundamental que coloca comida na mesa dos brasileiros, que é a Agricultura Familiar”, disse Raimundo Félix, supervisor de Inclusão Econômica do Projeto São José. Segundo Raimundo, o Projeto São José trabalha hoje com 267 projetos produtivos, em diferentes matizes de produção, como casa de mel, galinha caipira, etc.

À frente de uma cooperativa de cozinha industrial, Maurício Gomes, de 41 anos, afirmou que a cooperativa transformou a sua vida. “Aqui a gente faz o pão, o bolo, o biscoito, aí a gente passa para a cooperativa e a cooperativa repassa para os colégios. Depois que a cooperativa entrou na minha vida mudou muito, porque aqui não sou só eu que trabalho. Eu dou emprego a mais gente. O pessoal vem, faz o produto, repassa para a cooperativa e o lucro é dividido entre todo mundo”, disse.

Pacajus

Em Pacajus a estrutura tem 32 produtores cooperativados e para ser construída e equipada contou com investimento de R$ 1.703.431,08, para construção e compra de equipamentos. A unidade, em fase de acabamento, funciona dentro de um assentamento e trabalhará com energia renovável (solar). A visita contou com a presença do prefeito Bruno Figueiredo.

“A usina de produção de polpa de fruta da comunidade do Lagamar, em Pacajus, tem capacidade de produzir 50 toneladas de polpa por mês. Com o uso pilneiro das placas de energia solar, em 80 meses o investimento já será compensado”, ressaltou Nelson Martins.

Segundo Bruno Figueiredo, “o reflexo é muito positivo porque a comunidade do Lagamar precisa muito de emprego e essa agroindústria vai empregar muita gente e vai fazer com que as famílias daqui se mantenham no local, pontuou o prefeito de Pacajus.

As visitas contaram com as presenças do presidente da Ematerce, Antônio Rodrigues de Amorim; do diretor técnico da Ematerce, Itamar Lemos; do especialista da Coordenação da Agricultura Familiar, Dr Paes e do supervisor de Inclusão Econômica do Projeto São José, Raimundo Félix.

