Granada é encontrada em delegacia em meio à série de ataques contra prédios e ônibus no Ceará

Uma granada foi encontrada na entrada do 28º Distrito Policial, em Maracanaú, nesta segunda-feira (30), quarto dia seguido de ações contra prédios públicos e privados e ônibus no Ceará. As ruas no entorno da delegacia foram bloqueadas. O artefato foi recolhido e detonado pela polícia.

Desde a sexta-feira (27), pelo menos 14 ônibus foram incendiados e oito prédios foram alvos de ações criminosas. Além do 2º DP, a Delegacia de Chorozinho foi atingida por diversos disparos. Três pessoas envolvidas nos ataques foram presas.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol), os agentes de segurança encontraram a granada na frente do pátio da delegacia no início desta manhã. A unidade policial precisou ser isolada para que a bomba fosse desativada.

Uma equipe do Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionada para recolher a granada do local. Um robô foi utilizado na operação.

O Sinpol informou que, por volta das 11h30, a granada foi detonada pelo Gate em um terreno ao lado da delegacia. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a secretaria da Segurança Pública comunicou que as polícias Civil e Militar estão realizandos buscas e investigando o caso para identificar os suspeitos. Imagens de câmeras de segurança da delegacia serão utilizadas para auxiliar nas investigações.

Os ataques mais recentes ocorreram por volta das 20h30, em Caucaia e Fortaleza. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus de Caucaia foi abordado por homens que estavam em um carro. Os suspeitos ordenaram que os ocupantes deixassem o veículo e atearam fogo. Os criminosos ainda dispararam contra o coletivo e depois fugiram.

Segundo a polícia, esse mesmo grupo atirou contra o posto de fiscalização da Sefaz, na rodovia BR-222. As marcas dos disparos ficaram na fachada do prédio. Ninguém ficou ferido.

Já no Bairro Bonsucesso, na capital cearense, homens abordaram o veículo do transporte público na Avenida Vital Brasil. Os suspeitos também orderam a saída do motorista e dos passageiros e queimaram o ônibus.

Conforme o secretário da segurança Pública do Ceará, delegado André Costa, a sequência de ataques ocorridos no estado aconteceu em represália às mortes de três criminosos em troca de tiros contra a Polícia Militar, ocorridas no município de Amontada, na quinta-feira (26).

Três homens foram presos em flagrante por relação com os atos de vandalismo em Fortaleza. Outras sete pessoas foram capturadas, mas liberadas posteriormente por falta de provas para manter a prisão