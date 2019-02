Grande Fortaleza tem manhã de sexta com forte chuva e ventos e trânsito lento

Tempo fechado, chuvas e ventos na Grande Fortaleza. Moradores das cidades da Região Metropolitana foram surpreendidos, na madrugada desta sexta-feira, 1º, com uma forte chuva acompanhada de relâmpagos, trovões e ventos.



As chuvas fizeram os fortalezenses mudarem a agenda e os hábitos. Muita gente saiu mais cedo de casa para o trabalho e enfrentou ruas e avenidas alagadas e dificuldades para chegar aos terminais de ônibus ou do metrô.

O trânsito está mais lento e os motoristas precisam ter paciência. As chuvas banham, também, cidades do Interior do Estado.