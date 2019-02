Grande política de combate à violência é escola em tempo integral, diz Camilo em mensagem à Assembleia Legislativa

Posted on

O governador Camilo Santana (PT) disse, nesta terça-feira, 5, em mensagem na abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa, que a grande política de combate à violência é a escola em tempo integral. Camilo, ao falar aos deputados estaduais, afirmou que, nessa segunda-feira, durante encontro com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu essa proposta da educação como um dos principais caminhos para a redução dos índices de violência.

O exemplo dessas ações, segundo o Governador Camilo Santana, vem sendo dado pelo Estado do Ceará que, em 2018, transformou 40 escolas de ensino fundamental e médio em escolas de tempo integral. Camilo anunciou, ainda, que, a partir deste mês de fevereiro, mais 20 escolas na Grande Fortaleza e no Interior do Estado passarão a funcionar em tempo integral.



Camilo destacou, também, que as medidas de incentivo à educação, aos professores e aos estudantes contribuem para melhoria da qualidade do ensino público. Citou, como exemplo, a premiação, em 2018, de 332 escolas com o Prêmio Escola Nota 10.



Em 2019, conforme enfatizou Camilo, outra política de incentivo será dada aos estudantes que participam do Centro Cearenses de Línguas Estrangeiras. Hoje, segundo, ainda, o governador, são 10 mil alunos matriculados no Centro de Línguas Estrangeiras que estão aprendendo inglês e espanhol. Camilo anunciou que, neste ano, será ofertado, também, o ensino de língua francesa e serão distribuídas aos estudantes com melhor desempenho bolsa de estudos fora do Brasil.



Camilo fez uma prestação de contas da sua primeira administração, disse que, entre 2015 e 2018, o Ceará se transformou no Estado com mais investimentos próprios. No ano passado, segundo Camilo Santana, o Ceará investiu 15% da receita líquida, ficando atrás apenas de São Paulo.

Camilo fez relato sobre as ações no combate à violência, apresentou aos deputados estaduais o novo secretário de Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque, e reafirmou o compromisso de manutenção responsável de investimentos e ampliação de projetos e programas de mais segurança e melhores condições de vida da população.