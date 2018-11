Granja é a oitava cidade que mais gera empregos no Ceará

De acordo com os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município de Granja está entre as 10 cidades que mais geraram empregos em todo o Ceará, no ano de 2018. Até o mês de outubro, foram 737 vagas abertas nas mais diversas áreas do mercado.

Essas vagas representam um grande progresso para Granja e são frutos do desenvolvimento econômico do município que mesmo em meio à crise que o país está passando, vem se destacando. A tendência é que o número dessas vagas cresça cada vez mais ao longo do próximo ano.

“Mesmo com os desafios que o município vem enfrentando, Granja está em constante crescimento. Nosso objetivo é estruturar nossa cidade e capacitar nossos cidadãos para que possamos continuar gerando empregos e movimentando nossa economia”, ressaltou a Prefeita Municipal, Amanda Aldigueri.