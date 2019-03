Granja e Jaguaruana têm as maiores chuvas dos últimos dias

Mais de 130 municípios do Ceará registraram chuvas no intervalo entre as 7h desta quinta (28) e as 7h desta sexta-feira (29), segundo balanço ainda parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Nas últimas 24 horas, todas as macrorregiões tiveram registros de precipitações. Entre os maiores acumulados estão Granja (95 mm), Jaguaruana (80 mm), Marco (75,2 mm), Russas (75 mm) e Moraújo (62 mm). O Calendário de Chuvas segue em atualização durante todo o dia. Para acompanhar, basta acessar o link clicar aqui.

Ainda em relação ao intervalo entre as manhãs de ontem e de hoje, o Litoral de Fortaleza, que engloba a Capital e outros municípios, registrou precipitações em, pelo menos, nove municípios. Os maiores observados foram em Cascavel (38 mm) e Itaitinga (35 mm).

Com as chuvas, a temperatura mínima em muitos municípios chegou a ficar em torno dos 20ºC. Entre ontem e hoje, os menores valores absolutos foram registrados em Guaramiranga (18,5°C), Tauá (20,2°C), Barbalha (20,3°C) e Morada Nova (20,6°C). Em Fortaleza, a mínima chegou a 22,9°C.

Situação hídrica

Apesar dos números positivos em relação às chuvas, a situação hídrica do Ceará ainda é crítica. Dos 155 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 95 ainda estão com volume abaixo dos 30%. O Castanhão, maior açude de múltiplos usos do estado, está somente com 3,65% da sua capacidade total.