Granja está com o mercado da construção civil em alta

Contrariando o cenário de instabilidade econômica nacional, o município de Granja vem recebendo grandes financiamentos em obras civis como bancos, supermercados e casas. A cidade está atraindo cada vez mais a indústria da construção civil que tem um olhar otimista para 2019.

Isso vem proporcionando um amplo desenvolvimento para a região que juntamente com as obras que partem da Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, fazem com que o município cresça ainda mais em infraestrutura e na economia com a constante geração de novos empregos.

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Granja está entre as 10 cidades que mais gerou emprego e renda em todo o Ceará, no ano de 2018. Esse cenário só é possível por conta do considerável avanço que houve no Produto Interno Bruto (PIB), do município, o que desperta a vontade dos empresários a continuar investindo na cidade.

