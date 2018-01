Granja: Prefeitura assina convênio com a Funasa para ampliação de abastecimento de água

A Prefeitura de Granja firmou um convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para investimentos de R$ 5 milhões no abastecimento de água para várias comunidades do município. A prefeita Amanda do Romeu disse, após assinar o convênio, que os recursos são oriundos de projetos feitos e aprovados na gestão do então Prefeito Romeu Aldigueri e que a verba será investida em melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água da zona rural de Granja.

“Essa parceria com a Funasa será de grande importância para a população do município. Através dessa ampliação a prefeitura fortalece o serviço de distribuição de água, promovendo uma melhor qualidade de vida às famílias de Granja. A nossa gestão continuará trabalhando em prol da população”, enfatizou Amanda do Romeu.

O Procurador Geral do Município, Romeu Aldigueri, destacou o trabalho da prefeitura na busca de garantir a eficiência do abastecimento de água da população do município. “A Gestão Municipal tem trabalhado junto às secretarias para o desenvolvimento de Granja. E essa conquista será muito importante para as famílias, que terão a garantia de um abastecimento de água melhorado”.