Granja registra 100 mm de chuva de segunda para terça

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Granja, Região Norte do Ceará, registrou os maiores números de chuva do Estado entre segunda, 7, e esta terça, 8. Na Capital, foram 7,6 mm no Posto da Água Fria.

Desde segunda-feira, choveu em pelo menos 65 cidades do Ceará. Os maiores registros foram em Granja, seguida de Viçosa do Ceará (85,4 mm); Icó (59 mm); Graça (48 mm); Ibiapina (40 mm); Paramoti (40 mm) e Icó (39 mm).

Segundo a Funceme, observa-se a continuidade da atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), porém, outros fatores deverão contribuir para precipitações nos próximos dias.

O vórtice deve dissipar-se já nesta terça, 8, deixando de influenciar nas condições de tempo no Estado. O que pode trazer chuvas é a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) devido a uma maior proximidade desse sistema ao norte do Nordeste.

As chuvas deverão estar presentes em todas as regiões nesta terça-feira e quarta, tendendo a nebulosidade variável.