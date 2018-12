Grato a Gorete e Aníbal, Camilo enfrenta pressão para contemplar outros suplentes

O governador Camilo Santana tem manifestado a interlocutores gratidão aos atuais deputados federais Gorete Pereira (PR) e Aníbal Ferreira Gomes (DEM) e não os deixará fora do mandato na Câmara. Os dois sempre foram atenciosos aos pedidos de Camilo para defender pleitos do interesse da administração estadual junto ao Governo Federal.

Aníbal cumpriu, por sinal, importante papel nas articulações para reaproximação entre Camilo e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB). Gorete não titubeou quando foi convidado para o PR se integrar ao grupo de partidos na reeleição do governador cearense.



Ronaldo, Chico Lopes, Odorico



Em meio a conversas para formar o novo governo, Camilo Santana recebe pressão ou escuta apelos para contemplar, também, atuais deputados federais que ficaram na suplência e o ajudaram na reeleição. É o caso, por exemplo, do deputado federal Ronaldo Martins (PRB) que recebeu 101.089 votos e não conseguiu se reeleger para o terceiro mandato.

Ronaldo é o primeiro suplente de uma bancada com apenas três deputados – Moses Rodrigues (MDB), Genecias Noronha (SD) e Domingos Neto (PSD). Se Camilo for atendê-lo, um desses três parlamentares será convidado para o secretariado do Governo do Estado ou mesmo da Prefeitura de Fortaleza. Outros dois suplentes – Odorico Monteiro (PSB) e Chico Lopes (PC do B), sonham dia e noite com a volta à Câmara Federal.