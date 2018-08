Grupo de trabalho é criado para prevenir suicídios em Caucaia

Em encontro realizado na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na tarde desta terça-feira (14/8), a Prefeitura criou um grupo de trabalho com objetivo de promover uma abordagem intersetorial e traçar estratégias de atuação para prevenção do suicídio em Caucaia. Trata-se do Projeto Vidas Preservadas.

O projeto trabalha com dois pilares: falar sobre o suicídio e de políticas públicas efetivas de prevenção ao suicídio. Ainciativa é da SMS, Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) e Secretaria Municipal de Educação (SME), com orientação do Ministério Público Federal.

Conforme o assessor governamental e articulador do Projeto Vidas Preservadas em Caucaia, Daniel Gadelha, o primeiro encontro do grupo consolida a adesão para interagir e abordar a temática da prevenção. “Hoje foi formado um grupo de trabalho com entes da sociedade civil e governamental. O trabalho terá continuidade com várias ações através das diretrizes do diagnóstico no intuito de fortalecer a prevenção.”

No próximo dia 29 de agosto, será entregue ao Ministério Público a primeira análise do diagnóstico dos potenciais do Município. Um projeto de governo será elaborado. A previsão é de que em 2019 o projeto seja concluído e colocado em prática.

Com informação da A.I